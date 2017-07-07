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Абашидзе: Процессы на линии оккупации создают серьезные вызовы безопасности Грузии и региона
07.07.2017 23:01
Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе встретился с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.
Как сообщают в администрации правительства, несмотря на то, что пражский формат не предусматривает обсуждение вопросов, связанных с безопасностью и оккупированными территориями Грузии, в начале встречи Зураб Абашидзе заострил внимание на тревожных процессах в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также на линии оккупации, в результате чего происходит грубое посягательство на нормы международного права и элементарные человеческие нормы.
«Это создает серьезные вызовы безопасности Грузии и региона Южного Кавказа в целом», - отметил Абашидзе
Разговор коснулся также факта незаконного водружения баннера, обозначающего т.н. границу на линии оккупации в направлении села Бершуети Горийского района.
В данном контексте была подчеркнута значимость международных Женевских дискуссий как главного формата обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных вопросов между Грузией и Россией.
В ходе встречи в Праге из вопросов, предусмотренных повесткой дня, стороны рассмотрели итоги первой половины 2017 года с точки зрения торгово-экономических отношений между двумя странами и перспективы на будущее.
Также обсуждались требующие решения проблемы в плане авиационных и наземных транспортных перевозок.
По данным пресс-службы администрации правительства, Зураб Абашидзе подтвердил, что грузинская сторона завершила работу над документацией, предусмотренной соглашением 2011 года между правительством Грузии и правительством Российской Федерации «Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами», и, в случае готовности российской стороны, выражает готовность к оформлению в согласованные сроки грузинской и российской стороной соответствующих контрактов со швейцарской компанией.
По заявлению Григория Карасина, российская сторона готова рассмотреть вместе со швейцарскими коллегами сроки оформления соответствующих контрактов и соответствующий механизм, чтобы в последующем началось практическое задействование соглашения 2011 года.
На встрече также обсуждались различные гуманитарные вопросы. Дата следующей встречи в Праге будет уточнена позднее.
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