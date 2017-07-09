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Акция молодежи на линии оккупации завершится через несколько часов


09.07.2017   17:34
24-часовая акция, проходящая недалеко от линии оккупации, завершится через несколько часов. Группа молодежи, которая провела ночь в палатках на окраине села Бершуети, до сих пор находится на месте.

Некоторое время назад к участникам присоединилась еще одна группа молодежи. «Проблема ползучей оккупации касается не только тех, чьи земли оказались на территории, контролируемой де-факто властями. Это проблема всей Грузии, и каждый должен зафиксировать соответствующую реакцию», - считают участники акции.

Участники запланированной через социальную сеть акции также заявляют, что пребывание у села Бершуети имело несколько целей. Студенты призывают Российскую Федерацию прекратить оккупацию и аннексию грузинской территории. Они также призывают власти де-факто т.н. Южной Осетии не предпринимать шаги, которые в будущем будут сложно исправимы. Власти Грузии же участники акции призывают предпринять действенные шаги, активно зафиксировать позицию в связи с произошедшим и сделать все, чтобы тема оккупации стала предметом активного обсуждения международного сообщества.

В ходе двухдневной акции никаких инцидентов не зафиксировано. На месте остаются группы полиции.






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