Правительственная армия Ирака установила полный контроль над городом Мосул

09.07.2017 19:33 Правительственная армия Ирака установила полный контроль над городом Мосул, - информацию об этом распространяют зарубежные СМИ.



На уцелевших городских зданиях водружены иракские флаги. Битва за город велась с октября 2016 года. Тогда боевики «Исламского государства» потеряли контроль над некоторыми позициями.



После освобождения Мосула от исламистов в город прибыл премьер-министр Ирака Хайдер аль Абади, лично поздравивший военных с победой.















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