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Россия пытается навязать Грузии переговоры с Цхинвали о демаркации «границы» - Абашидзе


10.07.2017   18:31
Установка баннеров вдоль оккупационной линии и то, что происходит на оккупационной линии, имеет одну цель - вынудить грузинскую сторону начать разговоры с де-факто властями Осетии о демаркации т.н. «границы», что абсолютно неприемлемо для грузинской стороны. Об этом на пресс-конференции заявил специальный представитель премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе.

По его словам, не исключено, что этот процесс продолжится.

«Мы никак не можем начать переговоры на эту тему. Мы максимально попытаемся остановить, прекратить этот процесс с помощью давления международного сообщества, западных партнеров и начать решать эти проблемы. Грузинские власти работают в этом направлении в ежедневном режиме. 80% усилий нашей внешней политики ежедневно отводится решению этой тяжелейшей проблемы», - заявил Абашидзе.






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