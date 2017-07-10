|
Россия пытается навязать Грузии переговоры с Цхинвали о демаркации «границы» - Абашидзе
10.07.2017 18:31
Установка баннеров вдоль оккупационной линии и то, что происходит на оккупационной линии, имеет одну цель - вынудить грузинскую сторону начать разговоры с де-факто властями Осетии о демаркации т.н. «границы», что абсолютно неприемлемо для грузинской стороны. Об этом на пресс-конференции заявил специальный представитель премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе.
По его словам, не исключено, что этот процесс продолжится.
«Мы никак не можем начать переговоры на эту тему. Мы максимально попытаемся остановить, прекратить этот процесс с помощью давления международного сообщества, западных партнеров и начать решать эти проблемы. Грузинские власти работают в этом направлении в ежедневном режиме. 80% усилий нашей внешней политики ежедневно отводится решению этой тяжелейшей проблемы», - заявил Абашидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна