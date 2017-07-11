Янош Херман: Процесс бордеризации препятствует свободному передвижению фермеров

11.07.2017 18:30 Процесс бордеризации препятствует свободному передвижению фермеров, - об этом заявил руководитель представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман.



«Мы получили от мониторинговой миссии Евросоюза информацию о существующей там ситуации. Думаю, процесс бордеризации препятствует въезду на эту территорию и свободному передвижению фермеров. Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии, и любой наш шаг делается в рамках этого заявления», - отметил Янош Херман.















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