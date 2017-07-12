Секретарь Совбеза Грузии побывал на линии российской оккупации

12.07.2017 14:03 Секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили побывал вчера на цхинвальской линии российской оккупации. В частности, он посетил участок линии оккупации в Карельском районе, где оккупанты вырыли рвы.



Давид Раквиашвили назвал процесс "ползучей оккупации" очередным агрессивным актом посягательства на территориальную целостность и суверенитет Грузии. Секретарь Совета безопасности призывает политические партии, общество, и неправительственный сектор к объединению.



"Единственное, чем Грузия может противостоять этому, это моральная твердость, что достигается только единством. Власть, позиция и оппозиция, неправительственный сектор и общество, все должны быть на единой позиции, как справится с этой исторической несправедливостью.



Грузия, и международное содружество не признают никаких разделительных линий. То, что сегодня является линией оккупации, нелегитимно. Собственно то, что эта линия вошла на контролируемую Грузией территорию, и идет по демаркационной линии, односторонне признанной Россией, само по себе уже является проблемой, поскольку со всех точек зрения, как с точки зрения разделенного общества, так и разделенной территории, где бы эта линия ни проходила, это является действием, направленным против государственности Грузии.



То, что я сегодня увидел, является очередным агрессивным действием, и Грузии необходима консолидация. Нельзя, чтобы грузинское государство было разделено на позицию и оппозицию. Необходим единый национальный подход для того, чтобы вопрос Грузии приобрел гораздо больше цены в повестке дня наших партнеров, когда разговор заходит о суверенитете и целостности Грузии"- заявил Давид Раквиашвили.

















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