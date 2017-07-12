Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Секретарь Совбеза Грузии побывал на линии российской оккупации


12.07.2017   14:03
Секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили побывал вчера на цхинвальской линии российской оккупации. В частности, он посетил участок линии оккупации в Карельском районе, где оккупанты вырыли рвы.

Давид Раквиашвили назвал процесс "ползучей оккупации" очередным агрессивным актом посягательства на территориальную целостность и суверенитет Грузии. Секретарь Совета безопасности призывает политические партии, общество, и неправительственный сектор к объединению.

"Единственное, чем Грузия может противостоять этому, это моральная твердость, что достигается только единством. Власть, позиция и оппозиция, неправительственный сектор и общество, все должны быть на единой позиции, как справится с этой исторической несправедливостью.

Грузия, и международное содружество не признают никаких разделительных линий. То, что сегодня является линией оккупации, нелегитимно. Собственно то, что эта линия вошла на контролируемую Грузией территорию, и идет по демаркационной линии, односторонне признанной Россией, само по себе уже является проблемой, поскольку со всех точек зрения, как с точки зрения разделенного общества, так и разделенной территории, где бы эта линия ни проходила, это является действием, направленным против государственности Грузии.

То, что я сегодня увидел, является очередным агрессивным действием, и Грузии необходима консолидация. Нельзя, чтобы грузинское государство было разделено на позицию и оппозицию. Необходим единый национальный подход для того, чтобы вопрос Грузии приобрел гораздо больше цены в повестке дня наших партнеров, когда разговор заходит о суверенитете и целостности Грузии"- заявил Давид Раквиашвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кутаисский аэропорт может стать логистическим центром для крупных перевозок
The Guardian назвал лучшие грузинские вина
Ryanair отменил выход на украинский рынок
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудауте совершено нападение на российских туристов - в заложниках дети
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность
Вооруженное ограбление аптеки совершено в Сухуми
Сотрудника ТПП Абхазии подозревают в контрабанде наркотика
Абхазского футболиста нашли мертвым в собственном доме
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченские журналисты обвинили Елену Милашину в "псевдоразоблачительской активности"
В Чечне местные власти требуют от разведенных супругов снова сойтись
Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта на встрече в Австрии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна