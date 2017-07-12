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Молдова разрабатывает особый статус для Приднестровья
12.07.2017 16:54
Молдова разрабатывает особый статус для Приднестровья в рамках объединенной страны. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Георгий Балан, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наши усилия направлены на поиск всеобъемлющего политического решения, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы", - заявил Балан. Он также отметил, что для Приднестровья в рамках объединенной страны разработают особый статус.
"У президента и парламента нет принципиальных разногласий по вопросу приднестровского урегулирования", - добавил Балан.
Сообщается, что непризнанная власть Тирасполя пока предлагает Молдове сосредоточить внимание на вопросах социально-экономического характера.
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