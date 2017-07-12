В Эргнети прошла 79-ая встреча в рамках МПРИ

12.07.2017 17:58 11 июля 2017 года, в Эргнети состоялась 79-ая встреча в рамках Механизмa Предотвращения и Реагирования на Инциденты (МПРИ).



Проведению работы совместно способствовали Глава Миссии Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) Посол Кястутис Янкаускас и Специальный Представитель Действующего Председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Посол Гюнтер Бехлер.



Посол Бехлер открыл заседание и Посол Янкаускас представил краткий общий обзор событий, произошедших со времени последней встречи. К ним относятся общая ситуация безопасности, задействование Горячей Линии и случаи задержания. Было отмечено, что число задействований Горячей Линии удвоилось по сравнению с предыдущим периодом. Число задержаний также было выше чем за предыдущий период и выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Участники встречи вновь интенсивно обсудили продолжающееся тюремное заключение Гиорги Гиунашвили.



Снова был поставлен и обсужден вопрос о деле Давида Башарули. Сопредседатели призвали участников предоставить всю имеющуюся информацию, касающуюся этого дела.



Были подняты вопросы о двух случаях нарушений воздушного пространства, связанных с беспилотными летательными аппаратами и участники согласились продолжить рассмотрение этих случаев. Сопредседатели подчеркнули наличие Горячей Линии для прояснения возможных нарушений воздушного пространства.

Был обсужден инцидент, во время которого представители структур безопасности, предположительно, пересекли административную границу. Сопредседатели призвали представителей структур безопасности избегать действий, которые могли бы восприниматься как провокационные.



Участники согласились обсудить инициативу сопредседателей, поддерживающую безопасную обработку сельскохозяйственных земель на согласованных участках вдоль административной границы.



Обсуждалась установка бордеризационных средств, включая информационные знаки. Посол Янкаускас выразил свою признательность за предварительное уведомление о таких установках и призвал продолжать использовать Горячую Линию для взаимного обмена информацией также и в этом отношении.



Сопредседатели вновь заявили о своем желании повысить прозрачность, посредством расширения спектра предварительного уведомления по Горячей Линии о деятельности представителей военных и силовых структур, проводимой вблизи административной границы. Грузинские участники представили информацию о предстоящих учениях Достойный партнер 2017.



Следующая встреча МПРИ состоится 7 сентября 2017 года.















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