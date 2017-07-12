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Заключённые в Цхинвали объявили голодовку


12.07.2017   21:22
Лидер цхинвальского марионеточного режима Анатолий Бибилов обязал ответственные органы до конца 12 июля разрешить ситуацию в Цхинвальской исправительной колонии, где заключенные объявили голодовку.

Бибилов во вторник провёл совещание, на котором высказал недовольство бездействием начальника исправительной колонии и начальника Управления исполнения наказаний, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Бибилова Дина Гассиева.

По её словам, Бибилов связал объявленную накануне голодовку с недавними проверками, которые выявили целый ряд нарушений.






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