Заключённые в Цхинвали объявили голодовку

12.07.2017 21:22 Лидер цхинвальского марионеточного режима Анатолий Бибилов обязал ответственные органы до конца 12 июля разрешить ситуацию в Цхинвальской исправительной колонии, где заключенные объявили голодовку.



Бибилов во вторник провёл совещание, на котором высказал недовольство бездействием начальника исправительной колонии и начальника Управления исполнения наказаний, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Бибилова Дина Гассиева.



По её словам, Бибилов связал объявленную накануне голодовку с недавними проверками, которые выявили целый ряд нарушений.















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