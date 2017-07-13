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Посол США: Иметь диалог с Россией - суверенное право Грузии
13.07.2017 12:09
Иметь диалог с Россией, вести переговоры об урегулировании ситуации - суверенное право Грузии, - об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли.
По словам Келли, до урегулирования отношений лучше было бы нормализовать отношения и решить проблему бордеризации.
«Что касается перевода отношений с Россией на более высокий уровень, я бы сказал, что для этого сначала лучше было бы нормализовать отношения, решить проблему бордеризации и свободного передвижения граждан. Я бы также отметил, что суверенное право Грузии - самой решать, какие отношения иметь с другими странами, в каких структурах участвовать, но лучше было бы сначала нормализовать отношения, а потом переходить на другой уровень», - заявил Ян Келли.
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