Цихелашвили не исключает пересмотра закона «Об оккупированных территориях»

13.07.2017 12:52 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили не исключает, что в закон "Об оккупированных территориях" могут войти изменения.



Что касается отмены закона, по словам Цихелашвили, этого не произойдет до тех пор, как не завершится оккупация.



"Отмена закона не планируется до тех пор, пока идет оккупация территорий Грузии. Мы упраздним этот закон, когда прекратится оккупация территорий Грузии, произойдет деоккупация территорий страны. Касательно поправок к закону, я и раньше говорила, и сейчас повторяю, что изменения в законе осуществлялись на протяжении ряда лет и думаю, в правильном направлении.



Не исключено, что в будущем мы поработаем над некоторыми изменениями, которые будут направлены на облегчение быта людей, поскольку принципом данного закона является с одной стороны существование правового инструмента против оккупации, и это так и останется. С другой стороны его задачей не является осуществление каких-либо действий против людей.



Поэтому будут приняты все меры, которые садятся в нашу политику примирения и включенности, в нашу мирную политику, направленную на улучшение быта населения, пострадавшего от конфликта, сближение разделенного конфликтом общества, поставку большей пользы людям, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе, в том числе от интеграции с Европой, и исходя из других форматов сотрудничества с нашими партнерами. Такие изменения могут быть осуществлены, и я не исключаю, что в данном контексте у нас будут определенные обсуждения, новшества, и это касается не только закона "Об оккупированных территориях"- заявила Кетеван Цихелашвили.



















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