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Завтра на линии оккупации пройдет массовая акция протеста
13.07.2017 18:47
Завтра, 14 июля, у цхинвальской линии российской оккупации в селе Бершуети пройдет акция протеста против оккупации. Данная акция будет проходить параллельно акции грузинских националистов "Грузинский марш".
Организаторы акции считают, что настоящий враг - не проживающие в Тбилиси иностранцы, а тот, который стоит около оккупационной линии.
«14 июля в 20:00, ровно в то время, когда на проспекте Агмашенебели пройдет «Марш грузин», мы хотим встать перед ежедневно передвигающейся линией оккупации! Мы хотим показать нашим согражданам и иностранным друзьям, что нашей главной проблемой является оккупация. Враг целостности нашего государство - это стоящая в нескольких метрах от центральной магистрали российская армия, а не законно проживающие в Грузии иностранцы. Эта акция - позиция граждан Грузии. Мы хотим без громких заявлений встать перед оккупационной линией и показать миру, что граждан Грузии беспокоит ползучая оккупация», - заявляют организаторы акции.
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