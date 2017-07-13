Foreign Policy пишет о продолжающейся аннексии грузинских территорий Россией

13.07.2017 19:09 Американский журнал Foreign Policy пишет о продолжающейся аннексии грузинских территорий и отмечает, что власти США дали не недостаточно жесткую оценку действиям российских сил на линии оккупации.



После встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20, Россия аннексировала около 10 гектаров грузинской территории от имени т.н. Южной Осетии, независимость которой признали только четыре страны, включая саму Россию, пишет издание.



Этот шаг пошел почти незаметно — за исключением, конечно, самой Грузии, где президент Маргвелашвили осудил продолжение ползучей оккупации. Foreign Policy отмечает, что последствиями всеобщего молчания может стать то, что Кремль продолжит свои действия.



Один американский чиновник обратил внимание на этот факт Курт Волкер бывший постпред США при НАТО. Он заявил в интервью радио BBC «что подобное должно прекратиться».



В тот же день администрация Трампа назначила Курта Волкера специальным представителем США в Украине. В этой роли, он будет решать вопросы касающиеся аннексии Крымского полуострова Украины.



Как пишет Foreign Policy, назначение Волкера может сигнализировать о новой готовности со стороны Вашингтона к действиям по сдерживанию русского экспансионизма. Тем самым США также «успокоят союзников и партнеров НАТО».



Другим сигналом к поддержке Грузии, считают в издании, должен стать предстоящий визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию, которую он посетит наряду с Эстонией и Черногорией. Визит состоится в конце июля и начале августа этого года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

