Положение у линии оккупации является серьезной гуманитарной проблемой- Цихелашвили

13.07.2017 21:15 По заявлению государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, положение, сложившееся у оккупационной линии, является серьезной гуманитарной проблемой.



По ее же словам, это вызов в целом для региона, и европейской безопасности.



"Это вызов не только с точки зрения безопасности, это вместе с тем является очень серьезной гуманитарной проблемой, прежде всего для местного населения, у которого создаются проблемы доступа на земли, контакта с семьями, посещения святилища и могил. Это проблема ни тех конкретных людей, которые проживают у ограждений, это крайне болезненный вопрос для всего нашего общества.



Это вызов не только для безопасности Грузии, это вызов в целом для региона и европейской безопасности. Мы имеем дело не с одним баннером, мы имеем дело с серьезными военными мощностями, размещенными за этими баннерами. Следовательно, наша политика мирных переговоров, включающая со своей стороны деоккупацию, является весьма принципиальной. Первым делом это подразумевает постоянную и очень твердую мобилизацию международной поддержки в отношении миротворческой политики Грузии, вокруг задач деоккупации. Номер первым вопросом повестки дня всех наших встреч является положение, существующее именно у линии оккупации"- заявила Кетеван Цихелашвили.

















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