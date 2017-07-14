Столтенберг: Мы видим иностранные войска на территории Грузии

14.07.2017 11:41 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил озабоченность в связи с событиями в оккупированных регионах Грузии — Абхазии и Цхинвальском регионе.



Столтенберг прокомментировал перемещение оккупационной линии в селе Бершуети Горийского района в ходе пресс-конференции после заседания Совета Россия-НАТО, которое накануне проходило в Брюсселе.



«Мы не признаем Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств или республик. Обе являются частью Грузии в рамках международно-признанных границ», — сказал Столтенберг.



По его словам, последний случай перемещения оккупационной линии не обсуждался в ходе заседания с представителями России. Вместе с тем, Столтенбер отметил, что обеспокоен тем, что подобные случаи происходят все чаще.



«Мы не обсуждали этот вопрос, но не потому, что НАТО не беспокоится о ситуации в Грузии. Мы говорили об Украине, Афганистане и уменьшении рисков. Но, как генеральный секретарь НАТО, я заявляю, что мы обеспокоены, когда видим, что так называемая граница уже несколько раз была перемещена», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Рустави 2».



Генсек НАТО подчеркнул, что альянс выступает за мирное разрешение конфликта и будет поддерживать соответствующие усилия. При этом, он отметил, что НАТО продолжит поддержку Грузии в условиях, когда на ее территории находятся иностранные войска.



«Мы поддерживаем любые попытки решения конфликта мирным путем. Мы продолжим помощь Грузии для ее модернизации, усиления обороноспособности и стабилизации, поскольку мы видим в стране иностранные войска», — заявил Столтенберг.















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