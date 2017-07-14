Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Более 1000 людей опротестовали российскую оккупацию Грузии


14.07.2017   15:15
У линии оккупации Цхинвальского региона прошла самая масштабная за последние время акция протеста – до тысячи человек собрались сегодня в селе Собиси Горийского района, чтобы опротестовать агрессивные действия России и ползучую оккупацию.

К акции, которая неделю назад была спланирована группой журналистов, присоединились оппозиционные политики, неправительственные организации и рядовые граждане из разных регионов страны. Все они выстроились в «живую цепь», развернув плакаты с надписями: «Нет оккупации», «Руки прочь от Грузии», «Россия – империя зла» и другими.

«Это акция «Нет оккупации», которая организована журналистами. Я рада, что к нам присоединились люди различных политических взглядов и религиозных убеждений. Сегодня мы все вместе стоим здесь. Я пришла сюда вместе со своими детьми, чтобы, встав в цепь, четко сказать всему миру, что Россия является оккупантом», — сказала редактор тбилисской газеты «Хроника+» Элисо Киладзе, которая является одним из организаторов акции.

Село Собиси также находится у линии оккупации, в пяти километрах от села Бершуети, где российскими военными в конце июня было захвачено еще 10 гектаров грузинских земель. Российские пограничники установили там баннер, который используют для обозначения т.н. границы.

Безопасность участников анти-оккупационной акции обеспечивали несколько сотен сотрудников полиции, которые выстроились в кордон. За кордон пускали только прессу.

Выйдя из оцепления, несколько журналистов установили там баннер с надписью «101 километр до государственной границы, Рокского тоннеля». Позже на баннере закрепили флаги Грузии и Украины.

Фото: Георгий Божадзе/Facebook






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕБРР и Партнерский фонд E5P выделят 7 млн евро на обновление автобусного парка Батуми
Грузия не сможет стать полностью энергонезависимой - депутат
Китайская «Хуалинг» строит в Грузии завод по производству ферросплавов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
НАТО обеспокоено перемещением оккупационной линии в Цхинвальском регионе
Кадыров: против Чечни ведется информационная война
Кобахидзе: Грузия станет членом европейской семьи
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна