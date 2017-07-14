Более 1000 людей опротестовали российскую оккупацию Грузии

14.07.2017 15:15



К акции, которая неделю назад была спланирована группой журналистов, присоединились оппозиционные политики, неправительственные организации и рядовые граждане из разных регионов страны. Все они выстроились в «живую цепь», развернув плакаты с надписями: «Нет оккупации», «Руки прочь от Грузии», «Россия – империя зла» и другими.



«Это акция «Нет оккупации», которая организована журналистами. Я рада, что к нам присоединились люди различных политических взглядов и религиозных убеждений. Сегодня мы все вместе стоим здесь. Я пришла сюда вместе со своими детьми, чтобы, встав в цепь, четко сказать всему миру, что Россия является оккупантом», — сказала редактор тбилисской газеты «Хроника+» Элисо Киладзе, которая является одним из организаторов акции.



Село Собиси также находится у линии оккупации, в пяти километрах от села Бершуети, где российскими военными в конце июня было захвачено еще 10 гектаров грузинских земель. Российские пограничники установили там баннер, который используют для обозначения т.н. границы.



Безопасность участников анти-оккупационной акции обеспечивали несколько сотен сотрудников полиции, которые выстроились в кордон. За кордон пускали только прессу.



Выйдя из оцепления, несколько журналистов установили там баннер с надписью «101 километр до государственной границы, Рокского тоннеля». Позже на баннере закрепили флаги Грузии и Украины.



Фото: Георгий Божадзе/Facebook



У линии оккупации Цхинвальского региона прошла самая масштабная за последние время акция протеста – до тысячи человек собрались сегодня в селе Собиси Горийского района, чтобы опротестовать агрессивные действия России и ползучую оккупацию.К акции, которая неделю назад была спланирована группой журналистов, присоединились оппозиционные политики, неправительственные организации и рядовые граждане из разных регионов страны. Все они выстроились в «живую цепь», развернув плакаты с надписями: «Нет оккупации», «Руки прочь от Грузии», «Россия – империя зла» и другими.«Это акция «Нет оккупации», которая организована журналистами. Я рада, что к нам присоединились люди различных политических взглядов и религиозных убеждений. Сегодня мы все вместе стоим здесь. Я пришла сюда вместе со своими детьми, чтобы, встав в цепь, четко сказать всему миру, что Россия является оккупантом», — сказала редактор тбилисской газеты «Хроника+» Элисо Киладзе, которая является одним из организаторов акции.Село Собиси также находится у линии оккупации, в пяти километрах от села Бершуети, где российскими военными в конце июня было захвачено еще 10 гектаров грузинских земель. Российские пограничники установили там баннер, который используют для обозначения т.н. границы.Безопасность участников анти-оккупационной акции обеспечивали несколько сотен сотрудников полиции, которые выстроились в кордон. За кордон пускали только прессу.Выйдя из оцепления, несколько журналистов установили там баннер с надписью «101 километр до государственной границы, Рокского тоннеля». Позже на баннере закрепили флаги Грузии и Украины.Фото: Георгий Божадзе/Facebook











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