Участники акции протеста установили баннер на линии оккупации

14.07.2017 15:25



В рамках акции участники протестного шествия, пришедшие к линии оккупации проходящей в Цхинвальском регионе установили свой баннер с надписью: До границы Грузии 101 километров. (у Рокского тоннеля). Баннер подвязали флагами Грузии и Украины.



Как пишет издание Оn.ge, у т.н. границы расположился кордон грузинских полицейских, которые не позволяют митингующим пересечь линию оккупации, заботясь об их безопасности.



Однако баннер оказался установлен, за т.н. границей. Поэтому за кордон пропустили только журналистов, чтобы они могли снять фото баннера с близкого расстояния.



Как сообщает издание «Либерали» сегодня в 20:00 часов в селе Бершуети, также пройдет акция протеста у линии оккупации. Как заявили ее организаторы протестное шествие пройдет под лозунгом — «Где стоит настоящий враг!». Акция пройдет по инициативе журналистов передачи «Хроника», в ней также примут участие члены оппозиционных партий, представители СМИ, неправительственных организации и рядовые граждане.



«Мы хотим, ясно показать нашим гражданам и иностранным друзьям, что главная проблема это оккупация. Что противниками целостности нашей страны являются, находящиеся в нескольким метрах отсюда российские войска, а не законно проживающие в Грузии иностранные граждане.

Мы показать миру, что граждане Грузии обеспокоены ползучей оккупацией», — заявили организаторы марша.



Сегодня параллельно с акцией в Бершуети ровно в 20:00 часов в Тбилиси на проспекте Агмашенебели, пройдет еще одна акция под названием «Марш грузин”, на которой также будет опротестовано передвижение линии оккупации.



Сегодня в Грузии вновь проходит мирная акция протеста против российской оккупации. Шествие в котором участвуют представители общественности, неправительственных организаций, журналисты и члены политических партий проходит под лозунгом — «Не допустим, чтобы границы Грузии контролировали российский военные».В рамках акции участники протестного шествия, пришедшие к линии оккупации проходящей в Цхинвальском регионе установили свой баннер с надписью: До границы Грузии 101 километров. (у Рокского тоннеля). Баннер подвязали флагами Грузии и Украины.Как пишет издание Оn.ge, у т.н. границы расположился кордон грузинских полицейских, которые не позволяют митингующим пересечь линию оккупации, заботясь об их безопасности.Однако баннер оказался установлен, за т.н. границей. Поэтому за кордон пропустили только журналистов, чтобы они могли снять фото баннера с близкого расстояния.Как сообщает издание «Либерали» сегодня в 20:00 часов в селе Бершуети, также пройдет акция протеста у линии оккупации. Как заявили ее организаторы протестное шествие пройдет под лозунгом — «Где стоит настоящий враг!». Акция пройдет по инициативе журналистов передачи «Хроника», в ней также примут участие члены оппозиционных партий, представители СМИ, неправительственных организации и рядовые граждане.«Мы хотим, ясно показать нашим гражданам и иностранным друзьям, что главная проблема это оккупация. Что противниками целостности нашей страны являются, находящиеся в нескольким метрах отсюда российские войска, а не законно проживающие в Грузии иностранные граждане.Мы показать миру, что граждане Грузии обеспокоены ползучей оккупацией», — заявили организаторы марша.Сегодня параллельно с акцией в Бершуети ровно в 20:00 часов в Тбилиси на проспекте Агмашенебели, пройдет еще одна акция под названием «Марш грузин”, на которой также будет опротестовано передвижение линии оккупации.











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