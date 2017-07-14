Янош Херман: «Бордеризация» не способствует мирному разрешению конфликтов

14.07.2017 19:45 «Бордеризация» не способствует мирному разрешению конфликтов, - об этом посол Евросоюза в Грузии Янош Херман заявил журналистам в Батуми, откликнувшись на ситуацию у линии оккупации.



«Что касается передвижения линии оккупации, несколько лет назад, когда я сюда приехал, была похожая ситуация. «Бордеризация» не способствует мирному разрешению конфликтов. Это сопровождается практическими последствиями: ограничивается свобода передвижения. Этот вопрос обсуждался в рамках Механизма превенции инцидентов. Мы получаем точную информацию», - заявил посол ЕС.



Янош Херман также оценил 14-ю батумскую конференцию «Европейский путь Грузии».



«Эта конференция дает возможность взглянуть на то, что мы сделали, на отношения между Грузией и Евросоюзом и обсудить будущее этих отношений. Мое выступление касалось помощи со стороны Евросоюза. Я отметил, что помощь со стороны ЕС составляет около 300 миллионов лари каждый год. Это в виде грантов. Также много банковских кредитов. Грузия получает самую большую помощь, на душу населения приходится примерно 100 лари. Это доказывает, что существует внимание к Грузии. Мы продолжаем это сотрудничество и сохраним этот уровень помощи. Это важно для нас и для Грузии», - отметил посол.















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