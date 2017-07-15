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Еще двое жителей Горийского района похищены близ линии оккупации
15.07.2017 17:27
Еще двое граждан Грузии были похищены российскими военнослужащими близ линии оккупации Цхинвальского региона, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Похищенные являются жителями села Цителубани Горийского района. Тенгиз Каджилов и Васил Болотаев были задержаны, когда пасли скот на прилегающем к их селу пастбищу.
Согласно распространившейся информации, Служба госбезопасности Грузии уже проинформинована о произошедшем. Члены семей похищенных сообщили, что никто из Цхинвали с ними до сих пор не связывался.
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