Еще двое жителей Горийского района похищены близ линии оккупации

15.07.2017 17:27 Еще двое граждан Грузии были похищены российскими военнослужащими близ линии оккупации Цхинвальского региона, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Похищенные являются жителями села Цителубани Горийского района. Тенгиз Каджилов и Васил Болотаев были задержаны, когда пасли скот на прилегающем к их селу пастбищу.



Согласно распространившейся информации, Служба госбезопасности Грузии уже проинформинована о произошедшем. Члены семей похищенных сообщили, что никто из Цхинвали с ними до сих пор не связывался.















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