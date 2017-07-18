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Министры стран Евросоюза осуждают российскую оккупацию Грузии


18.07.2017   11:50
В Брюсселе прошла встреча Совета министров стран-членов Евросоюза. Главными темами были кризисы Сирии и Южной Кореи. Несмотря на то, что в повестке дня встречи не было вопроса по Грузии, министры в комментариях отметили, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии.

"Мы осуждаем любую форму нарушения территориальной целостности Грузии. Это то, что не изменилось, и никогда не изменится"- заявил Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской соседской политики Иоханнес Ханн.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает власть Грузии сделать разумные шаги.

"Эскалация напряженности со стороны Грузии не была бы правильным шагом. Ваша страна должна ответственно и разумно продолжить действие, провести консультации с международными партнерами. Мы должны обеспечить, чтобы ситуация улучшилась. Россия, как правило, проводит нам экзамен, насколько мы бдительные и стойкие, насколько далеко они могут пойти"- заявил Линас Линкявичюс.







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