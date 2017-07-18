Кремль пытается разыграть «абхазский сценарий» на Донбассе - глава МИД Украины

18.07.2017 15:53 Российская Федерация с помощью заявления главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" пытается разыграть "абхазский сценарий" на Донбассе, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Как раз когда делегация Украины в Грузии, Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе. Мы с партнерами не дадим это сделать", - написал он в своем микроблоге в Twitter.



"Кремлевские кукловоды со своими донбасскими марионетками устроили очередной балаган, вытянув из нафталина Малороссию", - добавил П.Климкин.















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