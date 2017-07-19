Порошенко: Разделительная линия в Грузии – это бездна между прошлым и будущим

19.07.2017 17:18 Разделительная линия в Грузии – это бездна между прошлым и будущим. Об этом журналистам заявил сегодня президент Украины Петр Порошенко.



Как уже сообщалось, сегодня утром Петр Порошенко вместе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили побывали на разделительной линии близ оккупированного Цхинвальского региона.



Сначала политики посетили село Одзиси Душетского района, где Порошенко показали расположенную на оккупированной территории российскую военную базу. Затем президенты побывали в селе Хурвалети Горийского района, по которому проходит колючая проволока и побеседовали с местными жителями.



Из-за оккупации дома некоторых местных жителей оказались по ту сторону разделительной линии, многие потеряли доступ к своим угодьям и кладбищам, а им самим российские военные запрещают переходить линию — в противном случае их ждет тюрьма и штраф.



Порошенко подчеркнул, что посетил линию оккупацию для того, чтобы заявить со стороны Украины твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Грузии.



«Это не линия оккупации и не разделительная линия. Это бездна между прошлым и будущим. Посмотри на глаза этих людей – это результат российской агрессии. С одной стороны мы видим цветущий Тбилиси, гостиницы, курорты, счастливых людей, инвесторов, движение экономики, безвизовое передвижение и соглашение об ассоциировании с Евросоюзом. С другой стороны мы видим слезы, нарушение прав человека, население, у которого нет права на элементарную медицинскую помощь, на образование для детей. У них нет никаких надежд на прогресс, пока есть Россия», — сказал Порошенко.



«Для нас огромной мотивацией является необходимость восстановить территориальную целостность как Украины, так и Грузии. Во время официального визита в Грузию я побывал не только в Тбилиси и в Батуми, но и здесь, чтобы эти люди знали, что они не одни — мы стоим рядом с ними», — отметил президент Украины.



Порошенко отметил, что обе страны – и Грузия, и Украина, подверглись российской агрессии.



«У нас общий агрессор – это Российская Федерация. Похожая ситуация и в Украине, и в Грузии. На этих территориях безнадежность, гуманитарная катастрофа … Что мы должны сделать с этим? — Это путь политики и дипломатии. Весь мир демонстрирует солидарность с Грузией и Украиной. А Россия находится в изоляции», — подчеркнул Порошенко.















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