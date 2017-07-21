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«Черный список» оккупационного режима- 76 грузинских военных, задержать которых требует Цхинвали
21.07.2017 11:45
Цхинвальский оккупационный режим просит российскую власть, использовать все международные рычаги, имеющиеся у государства-члена Интерпола, и задержать грузинских военных, которые воевали в августе 2008 года с российскими оккупационными войсками. Участник августовской войны, генерал Каландадзе уверен, что персональные данные о грузинских участниках августовских событий власти России передают из Тбилиси.
Того, что у них есть личные данные грузинских военных, не отрицают и представители цхинвальского оккупационного режима. Среди 76 лиц, которых режим Бибилова требует объявить в международный розыск, есть несколько политических должностных лиц бывшей власти Грузии, в том числе третий президент Михеил Саакашвили. Грузинские военные, которые воевали в августовской войне, говорят, что рычаги защиты своих солдат теперь уже в руках правительства Грузии.
Министр обороны Грузии заявляет, что им не нужна защита от Москвы, поскольку грузинских военнослужащих защищает международное содружество. Секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили дает правительству рекомендации, и говорит, что государство должно защитить бывших и действующих военных на всех международных аренах всеми возможными дипломатическими и юридическими методами.
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