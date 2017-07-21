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МИД Великобритании: ситуация с соблюдением прав человека в оккупированных регионах ухудшилась


21.07.2017   14:50
Британский МИД в своем ежегодном докладе о состоянии демократии и прав человека в мире заявляет об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека на оккупированных территориях Грузии.

В опубликованном от имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании документе указано, что «действия России в Абхазии и т.н. Южной Осетии вызвали ухудшение обстановки с точки зрения прав человека в обоих регионах».

«Осуществлялось растущее давление на свободу передвижения, включая отказ на доступ к документам, путем закрытия пропускных пунктов и возведения колючих ограждений вдоль административных пограничных линий», — указано в докладе.

В нем также отмечается существенное сокращение получения образования на грузинском языке.

Упомянуты и принятые де-факто властями законы «которые ограничивают этническим грузинам права на проживание и на владение имуществом».

«Объединенное Королевство вновь призывает Российскую Федерацию и де-факто власти обоих регионов допустить международные правозащитные организации в Абхазию и Южную Осетию», — говорится в той части, доклада которая касается РФ.

Опубликованный 20 июля доклад охватывает деятельность МИД в сфере защиты прав человека и содействия демократии в масштабах мира в 2016 году.

"СОВА"





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