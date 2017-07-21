|
МИД Великобритании: ситуация с соблюдением прав человека в оккупированных регионах ухудшилась
21.07.2017 14:50
Британский МИД в своем ежегодном докладе о состоянии демократии и прав человека в мире заявляет об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека на оккупированных территориях Грузии.
В опубликованном от имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании документе указано, что «действия России в Абхазии и т.н. Южной Осетии вызвали ухудшение обстановки с точки зрения прав человека в обоих регионах».
«Осуществлялось растущее давление на свободу передвижения, включая отказ на доступ к документам, путем закрытия пропускных пунктов и возведения колючих ограждений вдоль административных пограничных линий», — указано в докладе.
В нем также отмечается существенное сокращение получения образования на грузинском языке.
Упомянуты и принятые де-факто властями законы «которые ограничивают этническим грузинам права на проживание и на владение имуществом».
«Объединенное Королевство вновь призывает Российскую Федерацию и де-факто власти обоих регионов допустить международные правозащитные организации в Абхазию и Южную Осетию», — говорится в той части, доклада которая касается РФ.
Опубликованный 20 июля доклад охватывает деятельность МИД в сфере защиты прав человека и содействия демократии в масштабах мира в 2016 году.
"СОВА"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна