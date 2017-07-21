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Российские оккупанты продолжают провокационные действия на линии оккупации
21.07.2017 19:21
Представители оккупационных сил некоторое время назад появились близ территории Каспского муниципалитета, у села Карапила, и провели у линии оккупации еще один ров.
Специальная техника заехала из расположенного вблизи от Карапила села Орчосани, расположенного на территории, контролируемой осетинской стороной. На данном участке оккупированной территории, у Карапила, проволочные заграждения не установлены.
Население опасается, что сегодняшнее появление техники может быть предпосылкой к тому, что цхинвальский марионеточный режим попытается присвоить имеющиеся на окраине села Карапила 7 гектаров земли.
«Аналогичную пашню представители оккупационных сил провели и в прошлом году. Мы думали, что в последующем начнут и монтаж т.н. пограничных барьеров, но до сегодняшнего дня они больше не появлялись. А теперь зафиксировали борозду, прочерченную трактором. Пока около 7 гектаров земли, находящиеся на этой территории, обрабатывает наше население. Эта земля законно принадлежит этому селу и находится под контролем центральных властей Грузии. Однако в том случае, если де-факто режим попытается присвоить эту землю и зафиксирует здесь оккупационную линию, контролируемая оккупантами территория окажется примерно в 300 метрах от Каспского участка центральной автомагистрали Грузии», - заявил представитель главы управы Каспского муниципалитета Гия Гочошвили.
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