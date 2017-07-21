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Цихелашвили: Военная оккупация территорий Грузии ведется в абсолютно открытой форме
21.07.2017 23:34
«Нелегитимными соглашениями такого типа, фактически, черным по белому прописывается, что Россия имеет эксклюзивный контроль над территориями Грузии», – так откликнулась госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили на информацию о том, что «парламент» т.н. т.н. Южной Осетии ратифицировал соглашение с Россией.
«Это еще одно подтверждение того, что военная оккупация этих территорий ведется в абсолютно открытой форме. Эта ратификация, само собой, не является никаким правовым и легитимным инструментом. Нелегитимными соглашениями такого типа, фактически, черным по белому прописывается, что Россия имеет эксклюзивный контроль над территориями Грузии, это их военный контроль, военная оккупация и это очередная попытка русификации и аннексии этих территорий», - заявила Цихелашвили.
Марионеточный режим оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии ратифицировал т.н. соглашение с РФ о порядке вхождения отдельных цхинвальских бандформирований в состав ВС России. Договор был подписан в марте этого года.
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