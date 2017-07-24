У линии оккупации начинают патрулировать гражданские активисты

24.07.2017 11:40 Гражданские активисты опротестовали ползучую оккупацию у села Карапила Каспского муниципалитета.



По заявлению президента Федерации по конным состязаниям Давида Кацарава, сборы и гражданское патрулирование на линии оккупации будут иметь перманентный характер.



"Это будет ежедневное патрулирование, которое, естественно, будет согласовано с силовыми структурами. Мы этой акцией, и нашей активностью только лишь поддерживаем нашу власть. Мы настроены, помочь ей в той громадной миссии, и деле, которое называется объединением Грузии, и деоккупацией оккупированных территорий"- отметил Давид Кацарава.





















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