На линии российской оккупации начинается гражданское патрулирование

24.07.2017 21:07 С завтрашнего дня у оккупационной линии начинается гражданское патрулирование. Как заявил президент Федерации рафтинга Грузии Давид Кацарава, патрулирование не будет осуществляться какой-либо конкретной организацией и это – инициатива рядовых граждан.



«Патрулирование будет постоянным. Это не будет одноразовой или недельной акцией. Цель патрулирования – своевременное обнаружение российских пограничников, инженерных групп оккупантов, чтобы своевременно бить тревогу и своевременно и активно информировать международную общественность. А так же максимальное создание дискомфорта России в том, что они предпринимают в период оккупации. Наше патрулирование будет проходить в ежедневном в 24-часовом режиме. Завтра на патрулирование выйдет первая группа из 3-х человек. Уже готовы 4 группы для того, чтобы ежедневно сменять друг друга и действовать на рубеже по ротационному принципу», - заявил Кацарава.



По его словам, патрулирование согласовано с правоохранителями и власти так же в курсе дела.

По его же информации, на данном этапе патрулирование будет осуществляться на участке Карапила-Бершуети.















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