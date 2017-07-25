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С сегодняшнего дня на линии российской оккупации начинается гражданское патрулирование


25.07.2017   10:36
С сегодняшнего дня у линии оккупации начинается гражданское патрулирование. По словам президента Национальной федерации рафтинга Грузии Давида Кацарава, патрулирование не осуществляется какой-либо организацией и является инициативой рядовых граждан.

«Патрулирование будет постоянным. Это не будет одноразовой или недельной акцией. Цель патрулирования в том, чтобы суметь своевременно обнаружить российских пограничников, инженерные группы оккупантов, своевременно забить тревогу и своевременно и активно информировать международную общественность. А так же – создать максимальный дискомфорт России в том, что они предпринимают в период оккупации. Наше патрулирование будет проходить в ежедневном в 24-часовом режиме. Во вторник на патрулирование выходит первая группа из 3-х человек, уже готовы 4 группы, чтобы ежедневно сменять друг друга, и действовать на границе по ротационному принципу», - заявил Кацарава.

По его словам, патрулирование согласовано с правоохранителями и власти в курсе дела.
По информации Кацарава, на данном этапе патрулирование будет осуществляться на участке Карапила-Бершуети.






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