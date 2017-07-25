Вольски призвал инициаторов патрулирования у линии оккупации к осторожности

25.07.2017 11:19 Заместитель председателя парламента Гия Вольски призывает к осторожности инициаторов патрулирования у линии оккупации.



По его словам, все, что делается искренне, он приветствует, и в то же время надеется, что инициатива не будет увязана с политическим пафосом и популизмом.



"Все, что делается искренне, следует приветствовать. Государство сделает все, чтобы преодолеть достаточно сложное положение. Грузия является одним из сегментов противостояния мирового масштаба, так что гражданское общество и власть в таких условиях должны придерживаться одной позиции без всякого политического пафоса, что часто в большей мере связано с популизмом. Надеюсь, это ни тот случай"- заявил Гия Вольски.



Для приостановления оккупации с 26 июля у линии оккупации начнется гражданское патрулирование. Гражданская активность является инициативой рядовых граждан. Известно, что патрулирование участников акции согласовано с правоохранителями. На данном этапе патрулирование будет осуществляться на участке Карапила-Бершуети, и в него могут включиться все желающие.



На данном этапе в целом создано 20 групп, которые каждый день будут наблюдать за территориями, и информацию о незаконном пересечении границы передадут правоохранителям и представителям СМИ.



Один из организаторов этой акции, президент Национальной федерации по конному спорту Давид Кацарава призывает молодежь включиться в гражданскую инициативу.















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