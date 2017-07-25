Россия проводит масштабные учения в оккупированном Цхинвальском регионе

25.07.2017 12:22 Около 16 тысяч российских военнослужащих и свыше 4 тысяч единиц вооружения и военной техники принимают участие в учениях, которые проходят на территории Северного Кавказа, а также оккупированного Цхинвальского региона.



Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, расположенные в т.н. Южной Осетии подразделения российской военной базы приступили к крупномасштабной тренировке по боеготовности, аналогичные занятия начались в общевойсковых соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе.



В ходе занятий военнослужащие отработают действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парка и выдвижению в районы сосредоточения.



В правительстве Грузии эти учения на территории оккупированного Россией региона назвали еще одним нарушением соглашения от 12 августа 2008 года.



«Такие маневры представляют собой опасность и вызов не только для Грузии, но и полностью для региона и для Европы», — заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



Следует отметить, что в июне в т.н. Южной Осетии были проведены командно-штабные учения 58-й российской армии. В них были задействовано около 3000 человек и более 500 единиц вооружения и военной техники.















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