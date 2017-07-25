Президент считает недостаточной реакцию международного содружества для приостановления российской оккупации

25.07.2017 18:58 «Реакция международного содружества по-прежнему недостаточная для приостановления российской ползучей оккупации»- заявила пресс-секретарь президента Эка Мишвеладзе на сегодняшней пресс-конференции.



Эка Мишвеладзе прокомментировала инициативу членов общественности, которые в эти минуты ведут гражданское патрулирование в зоне оккупации.



По мнению президента, люди, которые стоят сегодня у оккупационной линии, своим действием выражают стойкость и непримиримость грузинского народа к оккупации.



Этот дух в конечном итоге приведет нашу страну к победе, считает президент. В то же время Георгий Маргвелашвили призывает гражданских активистов к осторожности.



"Не следует забывать, что на другой стороне ограждений стоит сила, которая постоянно ищет, и устраивает провокации. В последний период вновь активизировались факты передвижения линии оккупации вглубь страны, установлены т.н. баннеры. На днях оккупанты провели новую борозду у села Карапила, и все это происходит на фоне российских военных учений, которые идут на оккупированных территориях Грузии"- заявила Эка Мишвеладзе.



По словам пресс-спикера президента, данный факт еще больше обостряет положение, и является пренебрежением не только международного права, но и всяких цивилизованных принципов отношений государств.



"Все это указывает, что реакция международного содружества по-прежнему недостаточная для остановки ползучей оккупации России, и важно увеличить усилия в данном направлении"- отметила Эка Мишвеладзе.





По словам посла, не исключено, что в рамках визита могло быть принято принципиальное решение об открытии в Грузии иранского банка.



Однако вопрос осложняет то, что он не является прерогативой исключительно двух стран.



«Если б данный вопрос зависел только от Грузии и Ирана, то его бы давно решили. Но банковская система тесно взаимосвязана с западными банками, соответственно, открытие любого финансового института в Грузии может произойти только согласия западных организаций. Сейчас мы думаем о том, как эту проблему решить» - заявил посол.



По его словам, без решения этого вопроса, развитие экономических взаимоотношения между странами невозможно.



«Если хотите развивать торговлю с той или иной страной, то обязательно должны быть банковские отношения, так как проблема перечисления денег мешает росту торговли. До тех пор, пока в Грузии не появится иранский банк, эта проблема не будет решена» - заявил Иосиф Чахвашвили.



Что касается экспортного потенциала Грузии на иранском направлении, то это в основном марганец и древесина.



«Чтоб думать об экспорте сперва должна развиться экономика, и после этого уже можно думать о том, куда и что продавать. На сегодняшний день самые перспективные направления экспорта в Иран из Грузии – это древесина и марганец. Было бы хорошо, если к этим товарам присоединилась бы продукция обрабатывающей промышленности. Сейчас мы пытаемся привлечь иранские инвестиции в реальный сектор экономики и тем самым способствовать созданию новых рабочих мест» - заявил посол.



При этом, по его словам, иранцы составляют значительную часть туристического потока в Грузию.



«Туризм можно только приветствовать. Иранские граждане прибывают в Грузию в туристических целях и тратят там немалые суммы, и это очень хорошо для экономики. Иранцам очень интересна Грузия – это европейская страна, находится очень близко от Ирана, в Грузии хорошая природа, мягкий климат, хорошая кухня, традиции гостеприимства, и низкие цены» - заявил Иосиф Чахвашвили.















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