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Президент: Люди, которые стоят сегодня на линии оккупации, выражают стойкость грузинского народа
25.07.2017 21:09
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отозвался на гражданское патрулирование членов общественности в зоне оккупации, и отметил, что люди, которые стоят сегодня у оккупационной линии, своим действием выражают стойкость грузинского народа. Наряду с этим президент призывает гражданских активистов к осторожности. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.
"Прежде всего, хотим отозваться на инициативу членов общества, которые в эти минуты ведут гражданское патрулирование в зоне оккупации. По мнению президента, люди, стоящие сегодня у оккупационной линии, своим действием выражают стойкость грузинского народа, и непримиримость к оккупации. Этот дух в конечном итоге обязательно приведет нашу страну к победе. В то же время президент призывает гражданских активистов к осторожности. Не следует забывать, что на другой стороне ограждений стоит сила, которая постоянно ищет, и устраивает провокации.
Как известно, в последний период вновь активизировались факты передвижения линии оккупации вглубь страны, установлены т.н. баннеры. Несколько дней назад оккупанты провели очередную борозду у села Карапила, и все это происходит на фоне российских военных учений, которые идут на оккупированных территориях Грузии.
Этот факт еще больше усугубляет положение, и является пренебрежением не только международного права, но и всяких цивилизованных принципов отношений государств.
Все это указывает, что реакция международного содружества по-прежнему недостаточная для остановки российской ползучей оккупации, и важно увеличить усилия в данном направлении"- отметила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.
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