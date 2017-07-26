МВД Грузии не считает целесообразным гражданское патрулирование у линии оккупации

26.07.2017 13:27 По заявлению Министерства внутренних дел, представители ведомства встретились с инициаторами и организаторами гражданского движения "Сила в единстве". По сообщению МВД, они объяснили членам движения те риски и опасности, которые связаны с их инициативой по защите линии оккупации.



"Следует отметить, что у линии оккупации интенсивно работают наблюдательская миссия Евросоюза и подразделения МВД, содействующие проживанию местного населения в безопасной среде, и оснащенные соответствующими функциями мониторинга.



Примечательно, что оккупационная зона является ареалом высокого риска, где подобные передвижения содержат угрозу. Поэтому мы не считаем целесообразным осуществление инициативы общественного движения "Сила в единстве". Разумеется, мы уважаем свободу слова и выражения, и в то же время оставляем за собой право действовать соответственно требованиям закона"- говорится в заявлении МВД.



Движение "Сила в единстве" преследует целью наблюдение за активностью оккупантов у линии оккупации, и своевременное информирование общества в связи с этим.















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