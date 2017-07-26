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Из цхинвальского изолятора освобождены двое граждан Грузии
26.07.2017 21:02
После трех дней содержания под стражей из изолятора цхинвальской милиции освобождены двое граждан Грузии, похищенные оккупантами с окраины села Бершуети.
На жителя Бершуети Зазу Берианидзе и жителя села Зерти Левана Турашвили наложили выкуп в размере 2 000 российских рублей по надуманному обвинению в незаконном пересечении "границы" - цхинвальской линии российской оккупации.
После выплаты указанной суммы Турашвили и Берианидзе вернулись домой.
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