Из цхинвальского изолятора освобождены двое граждан Грузии

26.07.2017 21:02 После трех дней содержания под стражей из изолятора цхинвальской милиции освобождены двое граждан Грузии, похищенные оккупантами с окраины села Бершуети.



На жителя Бершуети Зазу Берианидзе и жителя села Зерти Левана Турашвили наложили выкуп в размере 2 000 российских рублей по надуманному обвинению в незаконном пересечении "границы" - цхинвальской линии российской оккупации.



После выплаты указанной суммы Турашвили и Берианидзе вернулись домой.















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