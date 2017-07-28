Правительственная комиссия рассмотрела ситуацию на оккупированных территориях

28.07.2017 20:14 «Если увеличиваются баррикады и препятствия, нам требуется вдвое больше усилия, чтобы преодолеть их, и связать разобщенные баррикадами общества» - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили на встрече рабочей группы правительственной комиссии, созданной с целью осуществления плана действия стратегии включенности.



Правительственная комиссия сегодня собралась в канцелярии правительства под руководством государственного министра. На заседании рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии, и прилегающей к линии разделения. А также основные направления политики примирения и включенности правительства Грузии, шаги, осуществленные и запланированные в рамках данной политики.



По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии:



"У государства есть стратегия включенности на оккупированных территориях, и план действия, и в рамках этого плана действия осуществляются разные мероприятия. Одним из главных приоритетов государства по-прежнему остается помощь нашему населению, проживающему близи от линии разделения, и пострадавшему от установления искусственных барьеров, их поддержка, осуществление проектов, связанных с газификацией, обеспечением питьевой и ирригационной водой, улучшение доступности образования и здравоохранения".



Кетеван Цихелашвили представила отчет по проектам здравоохранения, образования, охраны культурного наследия, сельского хозяйства, молодежи, осуществленным в обоих оккупированных регионах по координации аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии, и ознакомила членов рабочей группы с будущими планами.



На встрече подчеркнули необходимость единого и координированного усилия всех государственных ведомств для эффективного осуществления политики примирения и включенности правительства Грузии.



"Эти проекты будут продолжены, и будут для нас одним из самых важных приоритетов для того, чтобы, несмотря на вызовы, возникшие на оккупированных территориях Грузии, люди оставались на своей земле, и у них реально создались альтернативные возможности развития"- заявила Кетеван Цихелашвили.















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