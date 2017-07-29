Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сотрудники МВД обеспечивают безопасность граждан, собирающих урожай на линии оккупации


29.07.2017   12:12
Сотрудники департамента полиции Шида (Внутреннего) Картли МВД Грузии с целью обеспечения безопасности граждан, живущих у линии оккупации, помогают собирать урожай в Собиси, Бершуети, Кнолеви, Атоци, Орчосани, Двани и других близлежащих селах


По информации МВД, обработка сельскохозяйственных участков, находящихся у линии оккупации и сбор урожая протекают под охраной полиции.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинский участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в сентябре будет полностью готов к эксплуатации
Техосмотр не будет введен и в январе 2018 года
Грузинская армия переходит на импортное продовольствие
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии
В Сухуми убит житель Гальского района
Таджики устроили поножовщину в Абхазии
Три человека погибли в Пицунде в результате падения самолета
СГБ: Со стороны Сухуми не последовало логического продолжения по делу Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Стало известно, когда введут в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс
Депутат Европарламента предложил предоставить Саакашвили гражданство Литвы
Саакашвили: Порошенко ударил ножом в спину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна