Сотрудники МВД обеспечивают безопасность граждан, собирающих урожай на линии оккупации

29.07.2017 12:12 Сотрудники департамента полиции Шида (Внутреннего) Картли МВД Грузии с целью обеспечения безопасности граждан, живущих у линии оккупации, помогают собирать урожай в Собиси, Бершуети, Кнолеви, Атоци, Орчосани, Двани и других близлежащих селах





По информации МВД, обработка сельскохозяйственных участков, находящихся у линии оккупации и сбор урожая протекают под охраной полиции.















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