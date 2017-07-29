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Сотрудники МВД обеспечивают безопасность граждан, собирающих урожай на линии оккупации
29.07.2017 12:12
Сотрудники департамента полиции Шида (Внутреннего) Картли МВД Грузии с целью обеспечения безопасности граждан, живущих у линии оккупации, помогают собирать урожай в Собиси, Бершуети, Кнолеви, Атоци, Орчосани, Двани и других близлежащих селах
По информации МВД, обработка сельскохозяйственных участков, находящихся у линии оккупации и сбор урожая протекают под охраной полиции.
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