Цихелашвили о запрете обучения на грузинском языке в школах оккупированного Ахалгори

31.07.2017 18:10 В Ахалгори проживает этнически грузинское население, которое хочет учиться на грузинском языке - так отозвалась государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили на решение марионеточного руководителя Цхинвали, подразумевающее запрещение грузинского языка в восьми школах с нового учебного года.



Министр утверждает, что усилие официального Тбилиси направлено на то, чтобы восстановить, и продолжить преподавание на грузинском языке.



"Ни педагоги, ни ученики не знают русского языка, и они не хотят, чтобы учебный процесс шел на русском языке. Это дискриминационный подход"- говорит Кетеван Цихелашвили.



Во власти заявляют, что марионеточный режим Цхинвали нарушает принципы международного права, дело обстоит особо тревожно тогда, когда факт касается детей, и их будущего.



26 июля т.н. заместитель министра образования сепаратистского режима Элисо Гаглоева заявила о том, что они закончили подготовительные работы для перевода преподавания в грузинских школах на стандарты республики.



"Это означает, что в учебном плане компонент русского и осетинского языка значительно усиливается, и ученики все предметы будут учить на русском языке"- отметила Гаглоева.



По ее же словам, это изменение касается шести школ Ахалгорского района, и по одной грузинской школы на оккупированных территориях Сачхере и Карельского районов.



В результате изменений, грузинские ученики, проживающие в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии, будут изучать родной язык как отдельный предмет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

