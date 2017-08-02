Reuters: с начала 2017 года в Сирии погибли 40 российских военных и бойцов ЧВК

02.08.2017 11:45 Российские потери в Сирии за первую половину 2017 года в четыре раза превышают данные официальных сводок Минобороны. Об этом пишет Reuters, которое пообщалось с родственниками и друзьями погибших.



По оценке агентства, с начала года в Сирии погибли 40 россиян, в том числе 17 военнослужащих и 21 боец частных военных компаний. Принадлежность еще двух погибших установить не удалось. Официально Минобороны сообщало о гибели только десятерых военнослужащих.



Потери за половину 2017 года, таким образом, уже превысили количество погибших за весь предыдущий период сирийской операции (с сентября 2015 года). Тогда погибло 36 военных и бойцов ЧВК.



Минобороны и Кремль не ответили на запрос Reuters по поводу погибших в Сирии.



- Reuters указывает, что неофициально воевать в Сирию в составе частных военных компаний отправляют бойцы под командованием Вагнера. Это позывной Дмитрия Уткина, который, по данным СМИ, раньше отправлял бойцов на Украину, а теперь занимается операцией в Сирии.



- Официально Минобороны России утверждает, что за почти два года сирийской операции там погибли 33 военнослужащих.



"Медуза"











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