В Грузии опасаются очередного путинского вторжения - Bild

02.08.2017 14:30 Спустя девять лет после российского нападения на Грузию и оккупации грузинских провинций т.н. Южная Осетия и Абхазия НАТО проводит в стране военные учения Noble Partner ("Достойный партнер"), пишет немецкий таблоид Bild.



Учения продлятся до 12 августа, и в них впервые принимает участие бундесвер. Германия, как подтвердил представитель бундесвера, направляет в Грузию 60 военнослужащих и шесть бронеавтомобилей. Всего же в нынешних маневрах участвуют 2,8 тыс. солдат из восьми стран, а именно из США, Турции, Великобритании, Словении, Германии, Украины, Армении и Грузии.



Поводом для крупнейших за последние три года многонациональных военных учений стал "рост угрозы со стороны России". Не только "продолжающаяся аннексия Крыма и агрессия России на востоке Украины, но и предстоящие военные учения "Запад" с участием ста тысяч солдат беспокоят многие страны Восточной Европы и заставляют их бояться следующих шагов Путина", подчеркивает издание.



В частности, бундесвер подтвердил Bild: "Речь идет о сценарии защиты грузинской территории". В то же время немецкие военные не прокомментировали, от кого "необходимо защищать территорию Грузии". Но в принципе это не является большой тайной.



Вице-президент США Майк Пенс, находясь с визитом в Грузии, отметил: "Всего в 40 милях от нас в оккупированной грузинской т.н. Южной Осетии находятся российские танки. На сегодняшний день Россия продолжает оккупировать пятую часть грузинской территории. Соединенные Штаты жестко осуждают российскую оккупацию Грузии".















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