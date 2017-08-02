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Российско-грузинская война 2008 года: 2 августа
02.08.2017 16:42
С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со ссылкой на свой архив и другие источники.
Обзор начинается с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершается оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.
2 августа:
- Командующий ВДВ России Валерий Евтухович заявил, что «Россия не даст в обиду своих граждан, проживающих на территории т.н. Южной Осетии», и что российские ВДВ, в случае необходимости, готовы помочь расквартированным в т.н. Южной Осетии российским миротворцам.
- Сепаратистский лидер т.н. Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что в борьбу против Грузии могут подключиться также и «северокавказские добровольцы».
- Глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров обещал Эдуарду Кокойты помощь в «отражении агрессии» со стороны Грузии.
- Цхинвали объявил об эвакуации женщин и детей.
Civil Georgia
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