Российско-грузинская война 2008 года: 2 августа

02.08.2017 16:42



Обзор начинается



2 августа:



- Командующий ВДВ России Валерий Евтухович заявил, что «Россия не даст в обиду своих граждан, проживающих на территории т.н. Южной Осетии», и что российские ВДВ, в случае необходимости, готовы помочь расквартированным в т.н. Южной Осетии российским миротворцам.



- Сепаратистский лидер т.н. Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что в борьбу против Грузии могут подключиться также и «северокавказские добровольцы».



- Глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров обещал Эдуарду Кокойты помощь в «отражении агрессии» со стороны Грузии.



- Цхинвали объявил об эвакуации женщин и детей.



Civil Georgia С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со ссылкой на свой архив и другие источники.Обзор начинается с 1 августа 2008 года , с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершается оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.- Командующий ВДВ России Валерий Евтухович заявил, что «Россия не даст в обиду своих граждан, проживающих на территории т.н. Южной Осетии», и что российские ВДВ, в случае необходимости, готовы помочь расквартированным в т.н. Южной Осетии российским миротворцам.- Сепаратистский лидер т.н. Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что в борьбу против Грузии могут подключиться также и «северокавказские добровольцы».- Глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров обещал Эдуарду Кокойты помощь в «отражении агрессии» со стороны Грузии.- Цхинвали объявил об эвакуации женщин и детей.Civil Georgia











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