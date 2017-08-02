8 августа на линии оккупации пройдет акция против российской оккупации

02.08.2017 16:57 Общественное движение "Сила в единстве" призывает граждан собраться на площади Роз в Тбилиси 8 августа, после чего они отправятся на линию оккупации, в частности, на участок Карапила-Бершуети, с целью провести акцию в связи с 9-й годовщиной российского вторжения в Грузию и тем самым почтить память погибших, а также опротестовать российскую оккупацию, которая продолжается по сей день.



"Видел обсуждения о том, более целесообразно проведение акции 7 августа или 8 августа, но в данном случае выбором даты мы определяем не дату начала российско-грузинской войны, а почтим память погибших на войне героев и выразим протест против ползучей аннексии. Карапильский участок магистрали это то место, которое хорошо видно с российской базы в Цинагара, вмест ес тем там в 400 метрах стоит тот известный оккупационный баннер. Поэтому и выбрали мы это место, ничего уже не говоря о том, что с 25 июля там проводится гражданская наблюдательная миссия и параллельно перформанс", - заявляет один из организаторов акции Лаша Берулава.



Отметим, что акция протеста против оккупации 8 августа пройдет и на абхазской линии российской оккупации. На мосту через Ингури акция под названием "Останови оккупацию" будет организована газетой "Хроника+".



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.















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