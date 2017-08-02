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Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии
02.08.2017 17:08
Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии с цхинвальской линии российской оккупации. Жители села Плависмани Гиви Эцадашвили и Гиви Мамисмбедашвили является пастухами. Во время инцидента находились в поле.
Инцидент произошел вчера. Члены семей похищенных до сих пор не имеют никакой информации о месте нахождения похищенных.
"Вчера было около половины четвертого, когда увели. Они пасли коров. Сколько их было [оккупантов] не знаем, но был белый УАЗ, и они увезли. Задержанных не видели, зафиксировали лишь машину. Пока с нами никто не связывался, даже не знаем как они и где, ждем целый день. Моему отцу 65 лет и соседу - 72", - заявляет Марика Эцадашвили, дочь одного из похищенных.
Предположитльно, как и в других случаях, похищенных обвинят в нарушении "границы" и потребуют выкуп в размере 2000 рублей, после чего они будут освобождены.
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