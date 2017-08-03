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При взрыве склада боеприпасов в Абхазии пострадали 60 человек


03.08.2017   00:39
Общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии составляет 60 человек, сообщил журналистам глава Минздрава марионеточного режима Абхазии Тамаз Цахнакия. По его словам, 27 пострадавших госпитализированы. Состояние четырех из них оценивается как тяжелое, двоим сделана операция, но угрозы для их жизни нет, добавил Цахнакия.

Он также уточнил, что среди пострадавших двое детей с осколочными ранениями и ожогами легкой степени.

Цахнакия также сообщил, что число пострадавших российских туристов составляет 35 человек. Всем раненным оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объёме, отметил министр.

В свою очередь, глава т.н. МВД Абхазии Аслан Кобахия сообщил журналистам, что опасность для людей после пожара на складе боеприпасов в населенном пункте Приморское к 20:00 миновала.

По его словам, пожар локализован, специалисты МЧС вышли на место взрыва.

Кобахия также отметил, что жителям пятиэтажного многоквартирного дома, который расположен неподалеку, разрешили вернуться в свои квартиры.






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