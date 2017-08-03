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Цихелашвили: Восстановление т.н. противопожарного рва около села Арцеви является продолжением процесса «бордеризации»


03.08.2017   10:35
Восстановление т.н. противопожарной полосы около села Арцеви является продолжением процесса «бордеризации» и одной из форм баррикад, которые возводятся уже не первый год, - так прокомментировала государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили информацию о том, что с сегодняшнего цхинвальский оккупационный режим начинает восстановление противопожарной полосы у села Арцеви.

По словам Цихелашвили, в связи с этим действует «горячая линия», грузинская сторона уже проинформировала об этом представителей МНЕС, а также сопредседателей Женевских переговоров.

«Это продолжение т.н. процесса бордеризации и одна из форм баррикад, которые возводятся уже не первый год. Примечательно, что эта информация связана с окрестностью села Арцеви. Вчера население этого и других сел наоборот требовало, чтобы им позволили передвигаться к территории, контролируемой Грузией. Лучше пойти навстречу интересам населения, а не против них. Такие действия, которые осуществляет нынешний режим в условиях оккупации, не служит интересам человека», - заявила Цихелашвили.






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