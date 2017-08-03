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Премьер Грузии о возможном визите президента РФ в оккупированную Абхазию


03.08.2017   13:31
Премьер-министр Грузии Георгия Квирикашвили оценивает визит российских высокодолжностных лиц в оккупированные регионы Грузии и сделанные по этому поводу заявления, как попытку «узаконить положение регионов, отнятых силой». Об этом Квирикашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.

«Хочу отметить в связи с визитом российских высокодолжностных лиц в наши оккупированные регионы. Эти заявления, которые мы услышали, служат продолжению той политики, свидетелями которой мы являемся. Это попытка узаконить положение регионов, отнятых силой у Грузии. Разумеется, нужно сделать все для того, чтобы при поддержке наших стратегических партнеров, в мирном, в конструктивном режиме мы смогли политически урегулировать наш конфликт с Россией, помирить население, живущее по обе стороны оккупационной линии, и объединить нашу страну. Это наша главная задача и в успешном осуществлении этой задачи ни один из нас, и лично я, не сомневаемся», - заявил премьер-министр.

Президент РФ Владимир Путин, предположительно, 8 августа посетит Абхазию.






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