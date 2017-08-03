Связан ли приезд Путина в Абхазию с визитом Майка Пенса в Грузию?

03.08.2017 13:48 «Ровно на 9-ю годовщину российско-грузинской войны, 8 августа Владимир Путин планирует посетить оккупированную Абхазию, где встретится с т.н. президентом Раулем Хаджимба. Пресс-спикер Путина Дмитрий Песков ничего о визите не говорит. В последний раз Путин находился в Абхазии в 2013 году. «Связан ли приезд Путина в Абхазию с визитом Майка Пенса в Грузию?» - с таким вопросом мы обратились к представителям общественности», - пишет газета «Резонанси».



«Как рядовой гражданин, я советую властям и правительству быть осторожными, потому что ситуация очень плохая. Я считаю, что приезд американца был не случайным. Я вспоминаю 2008 год, когда Америка осталась за океаном, а мы - наедине с Россией. Ведется очень опасная игра, потому что Путин и Трамп провоцируют друг друга, а между ними оказывается Грузия. Не дай бог, начнется война, опять погибнут наши ребята. Если мы друзья и партнеры Америки, почему назло России они не дадут нам безвизовый режим? Дружба и партнерство выражаются только в поставке техники? Если США нам нужны, то и мы нужны им, иначе никто бы не стал сюда просто так приезжать», - заявила в беседе с корреспондентом издания журналистка Анна Ратиани.



«Такие визиты не планируются за один день. Наверное, он планировался давно. Это неудивительно, потому что они ведут себя так, как считают нужным. От России следует ждать еще худшего. Сближение с США создаст нам серьезную опасность от России», - отметил актер Гия Бурджанадзе.



«Понятно, что как классический оккупант, он ведет себя «демократично». Следовательно, он пытается не отстать на фоне того, какую поддержку получила Грузия от США. Но все помнят развал СССР, что в основном было заслугой США, в том числе и финансово-экономических санкций. Только на оружии Россия далеко не пойдет», - считает руководитель «Института демократии» Лаша Чхартишвили.















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