Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Связан ли приезд Путина в Абхазию с визитом Майка Пенса в Грузию?


03.08.2017   13:48
«Ровно на 9-ю годовщину российско-грузинской войны, 8 августа Владимир Путин планирует посетить оккупированную Абхазию, где встретится с т.н. президентом Раулем Хаджимба. Пресс-спикер Путина Дмитрий Песков ничего о визите не говорит. В последний раз Путин находился в Абхазии в 2013 году. «Связан ли приезд Путина в Абхазию с визитом Майка Пенса в Грузию?» - с таким вопросом мы обратились к представителям общественности», - пишет газета «Резонанси».

«Как рядовой гражданин, я советую властям и правительству быть осторожными, потому что ситуация очень плохая. Я считаю, что приезд американца был не случайным. Я вспоминаю 2008 год, когда Америка осталась за океаном, а мы - наедине с Россией. Ведется очень опасная игра, потому что Путин и Трамп провоцируют друг друга, а между ними оказывается Грузия. Не дай бог, начнется война, опять погибнут наши ребята. Если мы друзья и партнеры Америки, почему назло России они не дадут нам безвизовый режим? Дружба и партнерство выражаются только в поставке техники? Если США нам нужны, то и мы нужны им, иначе никто бы не стал сюда просто так приезжать», - заявила в беседе с корреспондентом издания журналистка Анна Ратиани.

«Такие визиты не планируются за один день. Наверное, он планировался давно. Это неудивительно, потому что они ведут себя так, как считают нужным. От России следует ждать еще худшего. Сближение с США создаст нам серьезную опасность от России», - отметил актер Гия Бурджанадзе.

«Понятно, что как классический оккупант, он ведет себя «демократично». Следовательно, он пытается не отстать на фоне того, какую поддержку получила Грузия от США. Но все помнят развал СССР, что в основном было заслугой США, в том числе и финансово-экономических санкций. Только на оружии Россия далеко не пойдет», - считает руководитель «Института демократии» Лаша Чхартишвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
На замещение «хрущевок» в Тбилиси нужно 500 млн. лари - Каладзе
GEM FEST- 15 000 гостей, 70% - иностранцы
10 самых прибыльных грузинских банков
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
Туристы о взрыве в Приморском: убегали от взрывной волны и читали молитву
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Подача российского газа в Армению приостановлена на месяц из-за работ на газопроводе
ЦИК Северной Осетии снял с выборов четыре партии
Министр: число курящих в Армении планируется сократить к 2020 году на 3-5%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна