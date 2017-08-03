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«Посещение Путиным Абхазии – это та аннексионная политика, та милитаризация» - замсекретаря СНБ


03.08.2017   15:57
Посещение Путиным Абхазии заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Вано Мачавариани оценивает как «аннексионная политику, ту милитаризацию, которая проводится в Абхазии и «т.н. Южной Осетии»».

По его же словам, важно существование краткосрочной и долгосрочной политики.

«Правительство и общество Грузии, все вместе должны противопоставить краткосрочную и долгосрочную политику. Разумеется, правительством озвучена долгосрочная политика, которая касается стратегического терпения, невступления с конфликт. Однако очень важно то, чтобы мы были готовы ко всякому кризису. Для того чтобы долгосрочно произошло реинтегрирование этих регионов в Грузию и примирение, с тем большим условием, что реально в объединенной Грузии есть место для грузин, абхазов, осетин и для всех тех, кто является гражданином Грузии», - заявил Вано Мерабишвили.






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