Цихелашвили: Мы не должны поддаваться на провокации России

03.08.2017 19:28 Мы не должны допустить поддавания на провокации России, поскольку мир для нашей страны – жизненно важный интерес, - об этом заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили по завершении заседания правительства.



По словам госминистра, ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в оккупированную Абхазию и дата, 8 августа, выбранная для визита, не являются случайными и приурочены к 9-й годовщине открытой оккупации территорий Грузии.



«Это укладывается в ряд тех провокаций, которые имеют место почти ежедневно – задержания, ограничение перемещения, баррикады и т.д. Однако наша линия заключается в том, что мы не должны допустить поддавания на эти провокации. Для нашей страны мир – жизненно важный интерес и задача для того, чтобы развиваться и суметь мирным путем, конструктивной политикой полномасштабно уладить конфликт. До этого же, наша линия также заключается в заботе о пострадавшем от конфликта населении и развитии нашей политики в направлении примирения. Оккупации мы противостоим именно миром, развитием экономики и демократии и мирной политикой, которая, я убеждена, обязательно даст результаты», - заявила Цихелашвили.















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