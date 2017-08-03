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Цихелашвили: Единственное чего требует Грузия, это уважение ее государственности


03.08.2017   19:34
"Внешнюю политику, миротворческую политику Грузии полностью поддерживают наши партнеры. Это они очень часто декларируют"- заявила журналистам государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в администрации правительства.

"Мы находимся в ситуации, когда Россия оккупировала территории Грузии. Исходя из этого, у нас нет дипломатических отношений. У нас не могут быть полностью нормализованные отношения, пока находимся в таком положении. Грузия является страной, которая не заинтересована в конфронтации, откровенном конфликте. Мы заинтересованы в мире, стабильности, но стабильность достигается путем мирного урегулирования конфликта, и необходимо идти к этому.

То, что происходит сегодня, не является предпосылкой стабильности. Наши подходы еще раз подтверждают, что Грузия в регионе является очень твердым и надежным партнером и другом наших партнеров, которая строит свою политику на принципах норм международного права и демократических ценностях.

Единственное, чего требует Грузия, это уважение ее государственности, ее территориальной целостности и суверенитета, в другом случае мы заинтересованы быть со всеми в добрососедских отношениях"- отметила Кетеван Цихелашвили.






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